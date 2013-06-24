Підземний госпіталь для надання первинної медичної допомоги і стабілізації стану воїнів після поранення став першим в межах масштабного проєкту, який реалізовує Міноборони в координації з Медичними силами «Схід». Загалом ця ініціатива передбачає будівництво понад двох десятків підземних стабпунктів. Перший такий об’єкт розташований поблизу лінії фронту та призначений для надання медичної допомоги українським захисникам у максимально безпечних умовах.

Шпиталь побудовано на базі шести збільшених сталевих бункерів, кожен з яких має довжину 7,6 метра та діаметр 2,5 метра. Для забезпечення функціонування об’єкта встановлено системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення.

«Такі підземні стабпункти критично важливі для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим Героям. Це перший крок у межах масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру і дасть змогу ще ефективніше підтримувати захисників на передовій», — наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

Для додаткового захисту стабілізаційний пункт оснащено системами радіоелектронної боротьби. Загальні інвестиції у проєкт становили понад 20 мільйонів гривень.

За словами виконувача обов’язків командира Медичних сил «Схід» Романа Кузєва, новий підземний шпиталь найкращий з наявних стабілізаційних пунктів.

«Тут є змога надавати медичну допомогу понад 100 пацієнтам щодоби, рятуючи сотні життів українських військових. Сподіваюся, що кількість таких об’єктів зростатиме», — зазначив він.

Концепція організації підземного простору і технічного наповнення, яку розробили та спроєктували медики Медичних сил «Схід», відповідає вимогам польових шпиталів другого ешелону (Role/Echelon 2) за стандартами НАТО. Будівництво реалізовано у співпраці із Групою Метінвест, повідомляє Міноборони.