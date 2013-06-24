Уряд ухвалив постанову, яка дасть змогу українцям у межах експериментального проєкту одружуватися в застосунку «Дія».

Раніше через неможливість побачитися наживо багато наречених відкладали узаконення стосунків. Процес державної реєстрації шлюбу заплановано повністю перевести в електронну форму. Особливо актуальне одруження онлайн для військових та пар, які через війну перебувають на відстані. Одруження в «Дії» працюватиме так: наречені заповнюють заяву про реєстрацію шлюбу через застосунок «Дія»; одружуватиме молодят через відеозв’язок працівник ДРАЦСу; підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Нагадаємо, нещодавно на порталі «Дія» з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обирати місце, час, формат і зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Цією послугою вже скористалися понад 22 тисячі українських пар. А після запровадження вищезгаданого сервісу весь процес одруження буде цифровізовано.

Шлюб онлайн не тільки спростить життя українців, а й стане унікальним прикладом електронного сервісу в соціальній сфері для інших країн. «Дія» дивує, дбає, надихає, наголошують у Міністерстві цифрової трансформації.