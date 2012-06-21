Палеонтологи відкрили новий вид динозаврів. На території Аргентини виявлено добре збережений череп тварини, яка за життя могло бути не менш небезпечним хижаком, ніж тираннозавр рекс. Новому виду дали назву Llukalkan aliocranianus, що з місцевого наріччя перекладається як «той, хто викликає страх». Інформація про знахідку вже опублікована в Journal of Vertebrate Paleontology.



Вчені припускають, що за життя динозавр зовні був дуже схожий на тиранозавра: масивне тіло з потужним хвостом і крихітні передні лапки. Однак його череп відрізняється наявністю великої кількості горбків і западин. Втім, такі риси є майже у всіх представників абелізаврідів, до яких і відноситься новий вид. Однак фахівці вважають, що він був найнебезпечнішим з них.

У реальному житті новий вид динозавра ніколи не перетинався зі своїм можливим родичем, оскільки тираннозавр жив у північних широтах, а ллукалкан – у південній частині земної кулі. Він був одним з головних хижаків у цьому регіоні, до того ж, що жив він у епоху занепаду ери динозаврів.



За життя довжина тіла ящура сягала 5 метрів, у нього були гострі зуби, величезні кігті і відмінний нюх. При цьому, судячи з деяких особливостей черепа, ллукалкан володів більш гострим слухом, ніж інші динозаври, що допомагало йому бути більш успішним мисливцем. Втім, все одно, вижити це динозаврам не допомогло.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»