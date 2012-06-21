Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Австралійські вчені виявили мишу Гульда, яка вважалася вимерлою понад 150 років. Про це повідомляє Phys.org.

Відкриття було зроблено випадково: фахівці вивчили ДНК гризунів, що живуть на континенті, після чого з'ясувалося, що геном миші джугарі збігається з мишею Гульда, яку вважали вимерлою. Таким чином, з’ясувалося, що миша Гульда існувала, але під іншим ім'ям.

Гризун живе на острові біля західного узбережжя Австралії, хоча його предок жив у 4000 кілометрах від острова. Вчені не знають, як тварина подолало цю відстань.

Раніше в Індійському океані дослідники з австралійського Університету Нового Південного Уельсу виявили нову популяцію вимираючих синіх китів.

Австралійські вчені відзначають, що змогли виявити цю популяцію завдяки даним Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ). У океанографічних дослідженнях цієї організації вчені виявили «пісню» китів – дуже сильний звуковий сигнал, який можна почути на відстані до 500 кілометрів.