За попередніми даними в березні 2024 року Україна експортувала товарів на суму $3,2 млрд. Загальний обсяг експортованої продукції вітчизняного виробництва склав 11,8 млн тонн. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«В першому кварталі 2024 року український експорт залишався на відносно стабільному рівні, який наближається до рівня січня 2022 року – місяця, що передував широкомасштабному вторгненню. У фізичному вимірі – це близько 12 млн тонн, в грошовому – понад $3 млрд щомісячно. В березні, попередньо, експортовано товарів обсягом 11,8 млн тонн на $3,2 млрд», - зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, збільшення несировинного експорту через відкриття доступу до ринків і експортне фінансування є одним з трьох ключових напрямків політики «Зроблено в Україні».

1 березня в Лондоні в рамках візиту до Великої Британії української делегації на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України — Міністром економіки України Юлією Свириденко було оголошено про розширення Програми доступного страхування суден UNITY, яку реалізують Marsh McLennan і Lloyd’s of London спільно з Урядом України. Застрахувати за програмою можна буде не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, але й судна, що перевозять усі невійськові вантажі, в тому числі контейнерні перевезення.