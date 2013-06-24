У Чернігові запрацював регіональний офіс «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону. Відкриття офісу відбулося за участі Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України Юлії Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Ми розуміємо у яких складних умовах працюють українські підприємці, особливо в прифронтових та прикордонних регіонах. Слідом за Сумами, другий регіональний офіс «Зроблено в Україні» ми відкриваємо в Чернігові. Він працюватиме на базі Чернігівського обласного центру зайнятості. Тут малий і мікробізнес зможе отримати консультації, допомогу в оформленні документів для отримання грантів та участі в інших програмах підтримки. Ми бачимо запит від підприємців на такі офіси, адже це можливість швидко і в зручному форматі не лише отримати інформацію, а навіть безпосередньо подати заявку чи вирішити проблемні питання», - наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, офіси “Зроблено в Україні” — лише невелика складова політики Уряду з підтримки бізнесу. Зокрема. пріоритет Уряду у цьому році — стимулювання виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор та збільшення обсягів несировинного експорту. Особливо це важливо у контексті прифронтових та деокупованих регіонів, де бізнес постраждав найбільше.

«В цьому році на програми підтримки бізнесу ми заклали до бюджету понад 45 мільярдів гривень. Це рекордна сума за останні роки. Для Чернігівщини на цей рік передбачили 1,25 мільярда гривень Ця сума може бути збільшена, адже чим активніше бізнеси регіону будуть розвивати виробництво і подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати. Наша мета як на регіональному, так і загальнонаціональному рівні — змінити структуру економіки й збільшити частку переробки, адже у світі немає прикладів успішних сировинних держав», — розповіла Юлія Свириденко.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра, цього року Уряд реалізує цілу низку програм з підтримки бізнесу, зокрема “Доступні кредити 5-7-9», гранти на переробку з можливістю отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток виробництва, мікрогранти “Власна справа” та гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх дружин і чоловіків, іпотечна програма єОселя. Діятиме програма “Шкільний автобус”, відновлено програму компенсацій за купівлю сільгосптехніки українського виробництва. Крім того, Уряд запустив програму розвитку інфраструктури індустріальних парків, програму підтримки проектів із значними інвестиціями та інші.

Також триває робота над розширенням локалізації як на цивільні, так і воєнні публічні закупівлі. За виключенням країн GPA.