У додатку "Дія" з'явилися дві нові військові облігації з унікальними назвами — “Вугледар” та “Скадовськ”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Умови цих облігацій наступні:

Облігація “Вугледар” (ISIN: UA4000233332) має термін погашення 29.04.2026 року з номінальним рівнем дохідності 15,20%,

Облігація “Скадовськ” (ISIN: UA4000233340) має термін погашення 07.04.2027 року, а її номінальна дохідність - 16,20%.

Запуск нових облігацій у застосунку Дія відбувається в межах спільного проекту Мінфіну та Мінцифри, який започатковано у жовтні 2022 року.

Також у Дії є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації.

З початку 2024 року завдяки військовим облігаціям Мінфіном було залучено понад 386 млрд грн до державного бюджету.

Кожна придбана військова облігація – це визволення з окупації українських міст і сіл, підтримка Збройних Cил України, забезпечення наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами.

Військові облігації – це внесок у нашу перемогу над агресором, у відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора. Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками.

Купівля військових облігацій – це інвестиція у поразку рф.

Перемагаємо разом – у декілька кліків у Дія.

Більше про військові ОВДП на офіційному веб-сайті: https://bonds.gov.ua.