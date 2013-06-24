Заступник Міністра внутрішніх справ України розповів в інтерв’ю Укрінформ про соціальні послуги, які можуть отримати ветерани МВС та їхні рідні через електронний кабінет постраждалого. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для постраждалих співробітників Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій МВС запустило сервіс «Електронний кабінет постраждалого».

«Упродовж чотирьох місяців роботи в цьому електронному кабінеті авторизувалися більше ніж 6 тисяч постраждалих та членів їхніх родин, із них 985 сформували свою потребу через супровідника. Алгоритм дій щодо авторизації в е-кабінеті наші ветерани можуть отримати у соціального співробітника, який є в усіх регіональних підрозділах структур системи МВС», - повідомив Леонід Тимченко.

За його словами, найбільш актуальними питаннями є отримання фінансових виплат, отримання статусу УБД, відновлення втрачених документів, надання довідок про поранення, подальше лікування та реабілітація. Але МВС планує збільшити перелік соціальних послуг через електронний сервіс, зокрема, додати опцію із організації спортивних тренувань.

«Наразі ми збираємо інформацію про всі спортивні об’єкти, які є в наших відомчих закладах вищої освіти. Також головні управління Нацполіції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій мають свої спортзали і готові надавати ветеранам можливість проходити реабілітацію через спорт у цих установах», - розповів заступник Міністра.

У сервісі вже створена інтерактивна мапа. Кожен ветеран може зайти в е-кабінет, обрати регіон та одразу побачити, де поблизу нього є спортивні заклади. Він визначить для себе необхідні умови і звернеться до відповідального співробітника, який організує йому тренування.

«У картці такої установи має бути інформація про інклюзивність, тому що у нас є співробітники, які переміщуються на кріслах колісних або ті, які мають порушення зору. Ми всі ці особливості передбачаємо для того, щоб наші ветерани могли отримати кваліфіковану допомогу і проходити реабілітацію через спорт», - зазначив Леонід Тимченко.

Заступник Міністра внутрішніх справ у своєму інтерв’ю Укрінформ розповів про те, як наповнюється Єдиний реєстр зброї, реалізацію проекту з пошуку та ідентифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, цифрові сервіси МВС та масштабування проекту Служби 112.