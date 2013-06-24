В електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) верифіковано понад 370 тис. медиків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Таку інформацію наводить Національна служба здоров’я України, яка розпочала верифікацію на основі даних Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Перевірка являє собою зіставлення даних про медичних працівників в ЕСОЗ і ДРФО. Вона дає змогу відстежувати зміни в ЕСОЗ, виправляти можливі помилки й перевіряти правдивість інформації. Наступний етап — зіставлення даних в ЕСОЗ з інформаційною системою Міністерства фінансів.

Перевірка розпочалася 11 березня поточного року й здійснюватиметься на періодичній основі.

Перевірять на достовірність і дані про заклади охорони здоров’я, а також про пацієнтів, які зареєстровані в ЕСОЗ. Це дозволить встановити відповідність закладів вимогам договорів та оплатам за надані медичні послуги пацієнтам тощо.

Процес верифікації здійснюється щороку й постійно вдосконалюється. Приміром, НСЗУ регулярно зіставляє дані в ЕСОЗ із даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо померлих людей, а також перевіряє інформацію про трудові відносини медичних працівників.