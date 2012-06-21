Незвичайне козеня народився в селі в Німодії в Індії. Відео і фото козеняти-мутанта швидко набуло популярності в соціальних мережах. Спочатку людей збив з пантелику «вираз обличчя» тварини – воно дуже нагадувало сварливого старого діда з чорною бородою.
Господар незвичайного козеняти Мукеші Праджапап зняв на відео новонародженого, який, як і звичайне козеня, дріботить хвостом і вчиться тримати рівновагу на ногах.
Як повідомляє New York Post, в Індії зазвичай до мутантів-тварин ставляться по-особливому, оскільки багато хто з індусів вважає їх знаком Бога.
Експерти вважають, що козеня страждає від рідкісного вродженого дефекту, відомого як циклопія, при якому гени, які за нормальних обставин створюють симетрію обличчя, вийшли з ладу.
Нещодавно в районі Бардаман Західна Бенгалія народилася корова-мутант, якій також поклонялися місцеві жителі, вона прожила лише 4 місяці.
Порося-мутант, схоже зовні на шимпанзе, народився на Кубі з одним оком посередині чола.
У 2017 році в Індії народилося козеня з одним величезним оком, що дуже збентежило місцевих жителів села.
Ветеринари боялися, що ця тварина, у якої було лише одне вухо, загине протягом декількох днів, але воно виправдало очікування і вижило.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»