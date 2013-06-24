25 квітня в Навчально-науковому інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка буде реалізовано унікальний проєкт «День після війни». Протягом двох годин понад 100 студентів, викладачів та інших авторів творитимуть есе про те, якими вони бачать себе, Україну після її перемоги. Упродовж 12 годин ці тексти мають бути написані, відредаговані та зверстані, а також підготовлено оригінал-макет та видано перший запуск книжки. Це досягнення буде зареєстроване, за задумом, як національний рекорд України.

Ідея такого спільнотворення та самої книжки – обʼєднати людей довкола нашої найголовнішої мети, зазначає Юрій Бондар, директор Навчально-наукового інституту журналістики. Ми хочемо, щоб мрія всіх українців про перемогу постала на сторінках цього видання і в реальному житті. Ми будемо прагнути уявити, яким для кожного з нас буде день, коли закінчиться війна і розпочнеться доба відродження України, час нових можливостей для її розвитку.

Залежно від кількості учасників планується надрукувати понад 300 примірників книжки. На реалізацію цього соціального проєкту не витрачатимуться бюджетні кошти. Публікацію збірки фінансово підтримають партнери. А весь процес видавництва та просування забезпечуватимуть на волонтерських засадах майбутні фахівці, яких готує інститут: журналісти, видавці, продюсери, рекламісти та піарники. Імена учасників проєкту будуть зафіксовані в книжці.

Збірка буде присвячена 190-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Джерело: Пресслужба КНУ імені Тараса Шевченка