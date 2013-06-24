Кабінет Міністрів Італії у вівторок оголосив надзвичайний стан у сфері імміграції після «різкого зростання» кількості мігрантів, які прибувають через Середземне море.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Надзвичайний стан буде підтримано початковим фінансуванням у розмірі 5 мільйонів євро (5,45 мільйонів доларів США) і триватиме шість місяців, повідомили у Міністерстві морського та цивільного захисту Італії.

Міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі наголосив, що розв'язання проблеми із нелегальними мігрантами може залежати лише від відповідального втручання з боку ЄС.

Однак надзвичайний стан дозволить уряду прем’єр-міністра Джорджи Мелоні швидше повернути на батьківщину осіб, які не мають дозволу залишатися в Італії, посилюючи таким чином накази про ідентифікацію та видворення.

Уряд Італії пообіцяв стримувати масову міграцію, проте, за даними МЗС, у цьому році до країни прибуло близько 31 300 мігрантів, порівняно із приблизно 7900 за той самий період минулого року.

Нагадаємо, італійський уряд у понеділок заявив, що російська пвк «вагнера» стоїть за сплеском хвилі мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море з країн Африки, в рамках стратегії москви щодо помсти країнам, які підтримують Україну.