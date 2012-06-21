Її вчені виявили на стародавньому надгробному камені. Встановлено, що малюнок був зроблений натуфійцями.

Про дослідження розповідає видання Haaretz. Надгробний камінь виявили в печері Ракефет на горі Кармель. Кілька років він ретельно вивчався в лабораторіях Інституту археології імені Зінмана при університеті Хайфи.

Ця незвичайна знахідка була зроблена на півночі Ізраїлю на стародавньому натуфійському кладовищі. Натуфійці були першими, хто розпочав ховати померлих родичів на цвинтарях. Цей народ викопував неглибокі могили, які зверху накривалися загадковими плитами.

Знайдена археологами плита прикривала поховання відразу кількох людей. Радіовуглецеве датування решток людей показало, що вони були поховані 14 тисяч років тому. Досить довго вчені були зосереджені на аналізі скелетів.

Тільки недавно вони звернули увагу на саму плиту і виявили на ній погано видимий неозброєним оком малюнок. Сучасні технології допомогли його відновити. В результаті вчені побачили зображення, в якому вони ідентифікували фігуру людини.

Цей малюнок доводить, що похоронні практики натуфійців були складніші, ніж вважалося досі. Натуфійський період настав приблизно 15 тисяч років тому, коли палеолітичне суспільство переходило від полювання і збирання до осілого землеробства.

Археологи вважають, що натуфійці витіснили невеликі групи кочівників і побудували села, в яких проживали цілий рік. Вони займалися сільським господарством, у них вже були одомашнені собаки. Ці громади обзавелися і кладовищами.

Нові дані вказують на те, що їх похоронні обряди, ймовірно, включали в себе бенкет і танці. Вчені припускають, що на плиті могла бути зображена фігура танцюючого шамана, можливо, одягненого в шкуру якоїсь тварини.

Але є й інша версія, згідно з нею, на плиті може бути викарбувано ящірку – на це вказує, наприклад, зображення «хвоста». Поки домінуючою є версія про людську фігуру, але для її підтвердження потрібні додаткові дослідження з використанням передових технологій.

Якщо це дійсно людиноподібна фігура, то це перший випадок, коли таке зображення було знайдено на натуфійському кладовищі. Всього ж на ньому було виявлено понад 10 надгробних плит, які перенесли до печери з іншого місця.

Натуфійське кладовище розташовувалося біля входу в печеру. На ньому археологи знайшли рештки 30 осіб різного віку — від немовлят до людей похилого віку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»