14 серпня в Укрінформ відбулася прес-конференція та обговорення на тему: «Презентація Політики гендерної рівності в медійному контенті», за участі Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, представників Міністерства культури та інформаційної політики, за підтримки Програми підтримки ОБСЄ для України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, ГО «Жінки в медіа» та Комісії з журналістської етики. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь в обговоренні взяли журналісти, редактори, представники медіаспільноти, міжнародні партнери.

Метою розробки «Політики гендерної рівності в медійному контенті» стала необхідність заохочення медіаорганізацій до ухвалення саморегуляторних заходів, внутрішніх кодексів етики та внутрішнього нагляду, розвитку стандартів медійного мовлення, для формування внутрішньої політики та створення відповідних умов праці, так і реалізація законодавчо закріплених норм гендерної рівності.

«Політика гендерної рівності в медійному контенті» була розроблена громадською організацією «Жінки в медіа» за ініціативи та на запит Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко та може бути прийнята будь-яким медіа, незалежно від способу поширення інформації, повністю чи інтегрована у вже існуючі документи.

«Дуже добре, що громадською організацією «Жінки в медіа» у співпраці з Комісією з журналістської етики при підтримці ОБСЄ розроблена та широко представлена типова політика ґендерної рівності в медійному контенті. Тепер завдання - зробити її частиною організаційної культури в медійній сфері і втілювати в практичну роботу», - зазначила Катерина Левченко.

Довідково

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» наголошує, що медіа можуть ухвалювати кодекси професійної етики та інші корпоративні стандарти з метою запобігання насильству за ознакою статі, у тому числі всім формам насильства стосовно жінок.

Крім того, Державна стратегія забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року вимагає забезпечення висвітлення медіа інформації у гендерно чутливий спосіб.

Потенціал медіа для підвищення обізнаності й захисту основоположних прав і свобод жінок та сприяння їхньому просуванню було визнано на міжнародному рівні ще у 1995 році під час Четвертої всесвітньої конференції ООН зі становища жінок в Пекіні.