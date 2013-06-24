В Міністерстві аграрної політики та продовольства України під головуванням виконуючого обов’язки Міністра Тараса Висоцького відбулося засідання робочої групи з питань розвитку рибного господарства України, на якому обговорили питання промислового лову на територіях природно-заповідного фонду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В засіданні робочої групи взяли участь представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, ДУ «Інститут морської біології НАН України», Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, Природно-заповідного фонду, Дунайського біосферного заповідника, ГС «Всеукраїнської бізнес-асоціації рибної промисловості та аквакультури», керівники рибопромислових підприємств.

Члени робочої групи дійшли спільної позиції щодо необхідності напрацювання змін до нормативно-правових актів в частині врегулювання промислового лову водних біоресурсів на територіях природно-заповідного фонду, зокрема, уніфікації порядку видачі дозволів рибопромисловим підприємствам на вилов водних біоресурсів на цих територіях та ін.