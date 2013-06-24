Поточний стан економіки та макроекономічні прогнози на наступні роки, питання ринку праці, а також складові економічної політики «Зроблено в Україні» обговорили під час зустрічі керівництва Міністерства економіки з представниками місії МВФ в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В зустрічі узяли участь Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, заступники Міністра Тетяна Бережна та Володимир Кузьо, заступник голови місії МВФ в Україні Тревор Лесард та представник місії Клаус Хелвіг.

Як зазначив під час зустрічі Олексій Соболев, за підсумками шести місяців ВВП зросло на 4,1%, а зростання за підсумками року очікується на рівні 3,5%.

«Що стосується прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, то базовий сценарій, затверджений нещодавно Урядом, враховує як безпекові фактори, так і інші чинники, частина яких випливає із безпекової ситуації», – зазначив Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

Зокрема, один з найважливіших чинників, який суттєво впливає на економіку сьогодні та впливатиме на динаміку її зростання у майбутньому – демографічна ситуація в країні і, зокрема, наявність трудових ресурсів. Зокрема, через війну виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття.

Як зазначила заступник Міністра економіки Тетяна Бережна, якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

«За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково», – зазначила Тетяна Бережна.

Щоб розв'язати проблему структурного безробіття, держава допомагає людям адаптуватися до змін попиту на ринку праці. Зокрема, пропонуючи опанувати нові для себе, потрібні на ринку професії за допомоги програм навчання чи курсів із підвищення кваліфікації. Як зазначила Тетяна Бережна, наразі також завершується робота над проектом модернізації трудового законодавства. Його ухвалення сприятиме покращенню ситуації на ринку праці.

Також під час розмови представникам місії детально розповіли про проєкти, які є складовими економічної політики «Зроблено в Україні». Політика покликана стимулювати розвиток виробництва в Україні, збільшити частку промисловості у ВВП країни. Водночас вона в комплексі сприятиме вирішенню й інших завдань, які стоять перед державою. Зокрема, поверненню українців, що виїхали за кордон.

«Коли українці починають міркувати про повернення, вони ставлять собі запитання. А де я буду жити? А де я буду працювати? Проекти в межах «Зроблено в Україні», такі як єОселя, грантові програми на відкриття бізнесу, мікрогранти, програми підтримки виробництва, які сприяють створенню робочих місць, дають відповіді на ці запитання», – сказав Олексій Соболев.

Як зазначили під час зустрічі, економічна політика «Зроблено в Україні» передбачає три ключові напрямки: розвиток виробництва через стимулювання попиту з боку держави, приватного сектору і громадян на українські товари, інвестиції в реальний сектор через доступ до грантів, фінансування, економічних стимулів тощо та збільшення несировинного експорту через відкриття доступу до ринків і експортне фінансування.