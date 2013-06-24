Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко разом з заступником Міністра оборони України Сергієм Мельником та командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолієм Казмірчуком обговорили механізм розбронювання медиків для потреб Збройних сил України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, нещодавно Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас потреби Збройних сил України та сектору оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких наразі є потреба.

“На сьогодні понад 75% поранених військовослужбовців проходять лікування в цивільних медичних закладах. Для нас важливо забезпечити безперебійне надання медичної допомоги у повному обсязі. Тому Уряд прийняв рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників. Водночас розуміємо і потреби фронту. Для того, аби покрити їх, координуємося з Міноборони та Командуванням Медичних сил. Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу», - зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час зустрічі.

«Розбронювання» медичних працівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Далі Міністерство охорони здоров’я у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів.

Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами Порталу Дія, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на 1 рік.