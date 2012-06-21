Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У старовинному замку «Паланок», що в закарпатському Мукачеві, з допомогою аудіогіда проводять екскурсії, розповідаючи про давні ремесла. В ході такої екскурсій можна дізнатися, як у краї за Карпатами розвивалося різьбярство, гончарство, клаптикове шиття, ткацтво, лялькарство, а також мистецтво вітражів та виготовлення виробів із мережива, випікання пряників у старовинних формах.
Онлайн-екскурсії вигідні тим, що не потребують участі музейного працівника: відвідувач сам обирає ритм і порядок ознайомлення з експозицією. Звуковий супровід доповнюється оглядом зразків ремесел, для показу яких у окремому приміщенні влаштували Замкову майстерню.
«Онлайновий гід» дозволяє проводити майстер-класи, а також квести, що тематично пов’язані з різними епохами, які пережив замок. Днями відвідувачі з захопленням спостерігали реконструкцію весілля історичних персонажів — колишньої власниці «Паланку» Ілони Зріні та угорського графа Імре Текелі.
Проєкт «Реміснича мануфактура «Паланок» реалізується в межах програми Українського культурного фонду та програм партнерів. Для його реалізації використано майже 600 тисяч гривень, частина з яких виділена Мукачівським історичним музею, що діє на базі «Паланку».
Надалі мукачівці планують розширити перелік ремесел, які будуть представлені в «Ремісничій мануфактурі».