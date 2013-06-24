Попри те, що з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України країна-терорист пошкодила близько 900 об’єктівмедичної інфраструктури, система охорони здоров’я продовжує працювати і розвиватися. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

З 1 серпня до роботи приступилиблизько 11 тисяч інтернів-медиків, на деокупованих територіях відбудовуються медичні заклади, що постраждали від російської агресії, на Львівщині зʼявиться спеціалізована клініка протезування та реконструкціїSuperhumans, за 6 місяців війни майже 118 тисяч одиниць медобладнаннябуло придбано та передано як гуманітарну допомогу закладам охорони здоров’я.

Для порятунку маленьких пацієнтів, єдиним шансом на життя для яких є органна трансплантація, в НДСЛ «Охматдит» розпочали здійснювати пересадки печінки дітям. Лише протягом останнього місяця, провівши трансплантацію печінки, спеціалісти медзакладу врятували життя трьох дітей: 16-річної Поліни, 7-місячного Даніїла та 8-річної Софії.

Першій в Охматдиті печінку трансплантували 16-річній Поліні, яка потрапила до лікарні у жовтні. Шанси, що Поліна проживе без пересадки принаймні рік, не сягали навіть 50%. Спеціалісти готували дівчинку до трансплантації.

У стінах медзакладу Поліні з мамою довелося зустріти війну. Спускатися до підвалу доводилось із кисневим балоном, до якого була прикута дівчина. Чекати на неродинного (посмертного) донора не було часу. На щастя, рідний брат дівчини підійшов сестрі у якості донора, він погодився «поділитися» із сестрою часткою власної печінки. Для цього 21-річний хлопець схуд на 18 кілограмів, припинив палити та зайнявся спортом. Місяць тому лікарі пересадили частину його печінки рідній сестрі.

Трансплантаційна команда працювала 22 години, оскільки пересадка органів – це два хірургічні втручання: забір органу у донора та пересадка реципієнту.

Другий випадок був не менш складним: пересадку робили 7-місячному Даніїлу. Він потрапив в Охматдит у тяжкому стані, з вродженою вадою – у дитини відсутні жовчні шляхи, тому жовч лишалась у печінці, що викликало цироз. Без пересадки дитині прогнозовано залишалось жити близько трьох тижнів. Тато підійшов сину як донор, пересадка тривала 19 годин, складності додавали малий вік та вага дитини.

Всі трансплантації пройшли успішно. Наразі діти почуваються добре.

Наразі в Україні 7 медичних закладів здійснюють трансплантації печінки, у трьох з них, включаючи Охматдит, – дітям. Протягом 2022 року виконано 32 трансплантації печінки, 14 з них – від померлого донора.

Перелік лікарень – у розділі «Регіональні центри» на сайті Українського центру трансплант-координації.