«Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка», — констатував Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі службовцями Служби зовнішньої розвідки з нагоди їхнього професійного свята. Адже інформація про плани й дії ворога в усіх сферах слугує надійною запорукою ухвалення своєчасних і правильних рішень у складних ситуаціях.

Президент відзначив роль СЗР у підготовці матеріалів із ключових аспектів безпеки, у супроводі переговорів у нормандському форматі, Тристоронній контактній групі, газовій проблематиці, питаннях «Північного потоку-2», забезпеченні консолідованої підтримки країни з боку міжнародної спільноти.

«Ми навчилися ефективно стримувати й протидіяти зовнішнім агресіям. Упевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо обстоювання наших національних інтересів. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для розв’язання гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави», — переконаний Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах, повідомляє пресслужба ОПУ.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко запевнив, що розвідники й надалі робитимуть усе можливе для забезпечення вищого керівництва країни якісною та оперативною інформацією.

За віддану службу та професіоналізм Володимир Зеленський вручив розвідникам високі державні нагороди й сертифікати на житло.