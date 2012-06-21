Як ми ставитимемося до сучасної історії, таку думку і спогади залишимо по собі прийдешнім поколінням. Меморіальні дошки на будинках, школах, пам’ятники в населених пунктах, військових частинах, на підприємствах — це сумні, на жаль, свідки сьогодення, завдання яких — зберегти і донести сторінки історії про тих, хто за покликом серця став на захист рідної землі. Нещодавно в селищі Чорноморське Одеської області на території військової частини А0666 було відкрито пам’ятник військовослужбовцям, що загинули, виконуючи бойові завдання в зоні проведення АТО. Кам’яний хрест символізує вічну пам’ять героям, які загинули в боротьбі за Україну. По обидва боки від нього — меморіальні таблички з іменами полеглих військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади.
Голова обласної ради Анатолій Урбанський висловив глибоку шану всім українським героям, що перебувають у зоні бойових дій, і сподівання про найшвидше повернення захисників додому, до рідних. За повідомленням прес-служби Одеської облради, за особисту мужність під час виконання завдань у зоні АТО, високі досягнення у військовій справі посадовець нагородив цінними подарунками — наручними годинниками військовослужбовців різних рангів і звань 28-ї окремої механізованої бригади, військової частини А0666 сержанта Андрія Бутенка, рядових Олега Кісельова, Сергія Коваленка, Василя Опаленка, Андрія Письменного, молодших сержантів Сергія Ковальчука, Романа Чабаненка, Рустама Парапіра, Олега Чабанюка, старшого сержанта Сергія Ніколаєнка.
Марина ВОЛОШИН
для «Урядового кур’єра»