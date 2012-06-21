Як ми ставитимемося до сучасної історії, таку думку і спогади залишимо по собі прийдешнім поколінням. Меморіальні дошки на будинках, школах, пам’ятники в населених пунктах, військових частинах, на підприємствах — це сумні, на жаль, свідки сьогодення, завдання яких — зберегти і донести сторінки історії про тих, хто за покликом серця став на захист рідної землі.  Нещодавно в селищі Чорноморське Одеської області на території військової частини А0666 було відкрито пам’ятник військовослужбовцям, що загинули, виконуючи бойові завдання в зоні проведення АТО. Кам’яний хрест символізує вічну пам’ять героям, які загинули в боротьбі за Україну. По обидва боки від нього — меморіальні таблички з іменами полеглих військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади.

Імена полеглих за свободу України закарбували в граніті. Фото з сайту oda.odessa.gov.ua

Голова обласної ради Анатолій Урбанський висловив глибоку шану всім українським героям, що перебувають у зоні бойових дій, і сподівання про найшвидше повернення захисників додому, до рідних. За повідомленням прес-служби Одеської облради, за особисту мужність під час виконання завдань у зоні АТО, високі досягнення у військовій справі посадовець нагородив цінними подарунками — наручними годинниками військовослужбовців різних рангів і звань 28-ї окремої механізованої бригади, військової частини А0666 сержанта Андрія Бутенка, рядових Олега Кісельова, Сергія Коваленка, Василя Опаленка, Андрія Письмен­ного, молодших сержантів Сергія Ковальчука, Романа Чабаненка, Рустама Парапіра, Олега Чабанюка, старшого сержанта Сергія Ніколаєнка.

Марина ВОЛОШИН
для «Урядового кур’єра»