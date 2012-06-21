Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Донецьку, що вже сьомий рік перебуває під окупацією проросійських незаконних збройних формувань на чолі з «кураторами» із РФ, надрукують художній конверт і поштову марку на честь колишнього Генерального секретаря КПРС Леоніда Брєжнєва.

У «державному підприємстві «Пошта Донбасу», яке значиться автором цієї ініціативи, свій вибір пояснюють тим, що генсек став «символом цілої епохи в історії СРСР та визнаний кращим керівником Росії в ХХ столітті». Згадана марка стане останньою у спеціальній серії, присвяченої лідерам колишньої держави, а розпочинали її присвятою Йосифу Сталіну, із портретами якого тут досі виходять на антиукраїнські акції.

А тим часом у тому ж окупованому Донецьку вже зареєстрували 8364 випадки коронавірусної інфекції. Причому оскільки досі померли 746 людей, рівень смертності сягнув 8,9%, що у чотири рази більший, ніж на території української Донеччини, де не друкують марок із портретами Сталіна та Брєжнєва.