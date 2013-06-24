В ООН хотіли б бачити інше відображення світу, а не те, як його подає телеканал RT.

Про це заявив речник Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Відповідаючи на запитання Укрінформу про те, якою має бути реакція керівництва ООН на заклики російського пропагандиста Антона Красовського на контрольованому кремлівським режимом телеканалі RT вбивати українських дітей, Дюжаррік зазначив: «Це не те відображення світу, яке б ми хотіли бачити».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу RT (russia today).

Один із керівників цього каналу Антон Красовський під час ефіру закликав топити й спалювати українських дітей.

Раніше він закликав до ліквідації української державності та знищення українців.

У червні слідчі СБУповідомили йому про підозру.