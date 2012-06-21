Не лише пам’ятна дошка, а й вулиця Героїв-чорнобильців з’явилася в Рівному напередодні 14 грудня, коли Україна вшановуватиме учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Його друга назва — День ліквідатора. Так його поміж себе називали ті, хто вижив у пащі трагедії 1986-го. Саме тоді в газеті «Правда» з’явилося повідомлення, що державна комісія прийняла в експлуатацію споруджений над четвертим енергоблоком саркофаг. Але відповідно до указу Президента України, день з’явився лише в 2006-му.
200 тисяч ліквідаторів часто йшли проти атомного дракона голіруч, отримавши смертельні дози радіації. Вибух, еквівалентний 300 хіросімським бомбам. Але це усвідомлення прийшло пізніше. А злочинна влада мовчить і влаштовує першотравневу демонстрацію на Хрещатику. Про це вкотре думала на відкритті скромної пам’ятної дошки, ініційованому ГО «Рівненські ветерани-чорнобильці». Її освятили і вшанували пам’ять ліквідаторів, які пішли із життя у квітні 1986-го, й тих, хто відійшов після трагедії. На жаль, лави чорнобильців рідшають щороку.
«Ми знайдемо кошти й на реконструкцію пам’ятника чорнобильцям у Рівному, де щороку проходять мітинги 26 квітня, і на підтримку ліквідаторів і членів їхніх родин», — запевнив міський голова Володимир Хомко нині вже сивих ліквідаторів, у серцях і тілах яких ніколи не вщухає той біль.
Інна ВАСИЛЕНКО
для «Урядового кур’єра»