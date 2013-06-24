Вперше в Україні ДП “Гарантований покупець” оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. “Гарантований покупець” виконує функцію держави із закупівлі “зеленої енергії” у приватних виробників. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Лише наприкінці літа ми збільшили квоту підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел у розмірі 110 МВт на 2024 рік і вже маємо перший аукціон у системі Прозоро.Продажі. Завдяки цьому інструменту інвестори отримують довготривалу гарантовану підтримку, що дозволить їм залучити кредитні ресурси, створити робочі місця та нові генеруючі потужності. Цей аукціон не останній, наступні відбуватимуться впродовж осені. За розподілом додаткових квот підтримки, на сонячні електростанції припаде 11 МВт, на вітрові електростанції — 88 МВт, для інших видів (біомаса, біогаз, малі ГЕС) - 11 МВт», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України, Юлія Свириденко.

“Зелена трансформація і розвиток ВДЕ є одним із пріоритетів державної політики у сфері енергетики. І запровадження перших “зелених” онлайн-аукціонів – це крок до прогнозованості та прозорості ринку відновлюваної енергетики, залученню інвестицій у цю сферу”, – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Першим лотом стала додаткова річна квота підтримкидля сонячної генерації обсягом 11 МВт. За умовами торгів станція має перебувати на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

Змагатися за лот на торгах можуть усі, крім осіб, пов’язаних з державою-агресором та інших категорій, визначених законодавством. Для участі в аукціоні необхідно зареєструватися на акредитованому майданчику Прозорро.Продажі та подати пропозицію, що складається з величини потужності та ціни.

“Сервіс з реалізації квот підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел від Прозорро.Продажі — новий цифровий інструмент, створений та запущений АТ “Прозорро.Продажі” за підтримки Міністерства економіки України та USAID Energy Security Project. Впровадження єдиного та доступного для бізнесу сервісу реалізації квот підтримки створить єдині умови взаємодії учасників ринку. В свою чергу прозора конкуренція на торгах допомагає визначати ринкову ціну на актив”, — зазначив СЕО Прозорро.Продажі, Сергій Бут.

Відповідно до чинного законодавства аукціон проходитиме на зниження ціни задля зменшення для споживачів вартості “зеленої електроенергії”, що виробляється учасниками ринку. Максимальний розмір цінової пропозиції — 9 євроцентів за 1 кВт•год. Заявки від потенційних учасників приймаються до 30 листопада 2024 року, аукціон відбудеться у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, розпорядженням №757-р від 13 серпня 2024 року Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики затвердив графік пілотних онлайн-аукціонів в системі Прозорро.Продажі з розподілу квоти підтримки ВДЕ.