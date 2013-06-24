НЕК «Укренерго» закликає українців ощадливо споживати електрику у вечірні години.

«Через похолодання та хмарну погоду споживання стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора. Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян», - ідеться у повідомленні.

Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами із 19:00 до 22:00. Компанія 16 квітня через дефіцит в енергосистемі з 20:00 до 22:00 залучала аварійну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії загальним обсягом 400 МВТ-год.

Станом на ранок 17 квітня на Харківщині застосовані графіки погодинних відключень, одночасно знеструмлено близько 251 тис. споживачів. Обмежується також енергоспоживання промисловості у Криворізькому районі Дніпропетровської області. В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

Імпорт електроенергії 17 квітня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 6 600 МВт-год. Експорт не планується.

Також в Україні станом на 17 квітня через негоду знеструмлено 17 населених пунктів; енергетики за добу відновили електропостачання для 51 тисячі споживачів, повідомляє пресслужба Міненерго.

Через несприятливі метеоумови на Чернігівщині відключено понад 1,3 тисячі абонентів у 10 населених пунктах. Внаслідок бойових дій без електропостачання майже 2 тисячі точок обліку у 29 населених пунктах.

У Київській області внаслідок негоди знеструмлено понад 5 тис. абонентів у 4 н.п.

На Сумщині через погіршення погодних умов відключено 1,3 тис. споживачів у 3 н.п. З технічних причин знеструмлено 456 споживачів, внаслідок бойових дій без електропостачання майже тисяча абонентів. Всього в області залишаються знеструмленими 12,8 тис. абонентів у 98 н.п.

У Дніпропетровській області усі споживачі, які вчора знеструмлювались через негоду, – зі світлом. Енергетики заживили 10,6 тис. споживачів, які знеструмлювалися з технічних причин, і відновили електропостачання майже 5 тис. абонентів, які були без світла внаслідок бойових дій.

На Донеччині за добу заживлено близько 30 тис. точок обліку у 35 н.п. Всього в області без світла залишається близько 49 тис. точок обліку у 95 н.п.

У Запорізькій області внаслідок технологічних порушень знеструмлено 52 споживачів. Енергетики відновили електропостачання 4,4 тис. абонентам у 16 н.п., через метеоумови ще залишаються без світла близько 100 споживачів. Внаслідок бойових дій без електропостачання 3,7 тис. споживачів у 50 н.п.

На Харківщині енергетики відновили електропостачання 1,6 тис. домогосподарств, які залишалися без світла через бойові дії. Є нові пошкодження електромереж у 5 н.п. В області знеструмлено близько 21 тис. точок обліку. Діють мережеві обмеження споживання для близько 250 тис. споживачів.

Відновлено електропостачання понад 200 споживачам у Херсоні, залишаються знеструмленими близько 2,8 тис. абонентів. У області без електропостачання 25,8 тис. точок обліку у 45 н.п.

Як повідомлялося, НЕК «Укренерго» 15 квітня через дефіцит в енергосистемі у вечірні години залучало аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії.

Через масовані атаки росіян з 22 березня були знищені Бурштинська, Ладижинська, Трипільська, Зміївська теплоелектростанції. Масштабних руйнувань зазнала ДніпроГЕС.

Джерело: Укрінформ