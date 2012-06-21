Дев’ять банків порушують вимогу Національного банку України за розміром статутного капіталу на рівні 200 мільйонів гривень.
Про це свідчать дані Міністерства юстиції, передають Українські новини .
Так, за станом на 14 серпня 9 банків не виконали вимогу щодо розміру статутного капіталу: банк «Фінансовий партнер» (125 млн грн), банк «Центр» (120 млн грн), «Кредит Оптима Банк» (120 млн грн), «Український банк реконструкції та розвитку» (120 млн грн), «Полікомбанк» (120,3 млн грн), «Альпарі банк» (122 млн грн), «Айбокс банк» (122,455 млн грн), банк «Портал» (125 млн грн), «Розрахунковий центр» (153,1 млн грн).
Згідно із законодавством, акціонери невеликих банків повинні були до 11 липня поповнити банки до 200 мільйонів гривень.
Раніше НБУ визнав банк «Новий» неплатоспроможним через порушення вимог до регулятивного капіталу.