Міністерство соціальної політики України цього року приєдналося до національної інформаційно-просвітницької кампанії «Розірви коло», яку реалізує Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні. Кампанія інформує українців та українок про подальші дії, якщо вони стають свідками чи зазнають домашнього насильства, а також доступну допомогу та поради, як її отримати. Метою кампанії є сформувати суспільство з нульовою толерантністю до гендерно зумовленого та домашнього насильства, де всі є захищеними і почувають себе у безпеці. Адже проблема домашнього та гендерно зумовленого насильства загострюється і через війну. За офіційними даними Національної поліції України, за 11 місяців у 2024 році надійшло 180 265 звернень щодо насильства у родині. Також 5% від усіх викликів патрульної поліції за 10 місяців – виклики повʼязані з домашнім насильством. Понад 3 тисячі кримінальних проваджень відкрито за фактом вчинення домашнього насильства, це більше на 6%, ніж минулого року. Про це в ефірі телеканалу “Ми - Україна” розповіла заступник Міністра соціальної політики України Уляна Токарєва, передає пресцентр Урядовий портал.

“Гендерно зумовлене насильство – одне із найбільш поширених злочинів у світі. Воно все ще замовчується. Від такого виду насильства страждають як жінки, так і чоловіки. Основне завдання Мінсоцполітики у сфері протидії домашньому насильству – надавати всю необхідну підтримку постраждалим та проводити корекційну роботу з кривдником. Для цього в кожній громаді мають працювати спеціалізовані служби. Наразі їх 1100. Робота спеціалізованої служби передбачає: наявність мобільної бригади, доступ до шелтерів та консультаційних служб. Якщо цих послуг немає у громаді, де вчиняється домашнє насильство, сторони можуть вийти на обласний рівень, де працюють спеціалізовані служби. Хоча я наголошую, що створення спеціалізованих служб – це відповідальність громад”, – сказала заступник Міністра.

Варто зазначити, що за останні півтора роки на рівні громад було створено понад 400 сервісів для постраждалих від насильства.

Щоб запобігати та протидіяти домашньому та гендерно зумовленому насильству, Мінсоцполітики створює та розширює мережу спеціалізованих служб підтримки постраждалих.

Наразі в Україні діє:

· 59 притулків для постраждалих від насильства, що забезпечують цілодобове перебування (до 90 днів);

· 101 денний центр соціально-психологічної допомоги;

· 100 кризових кімнат, що забезпечують цілодобове перебування (до 10 днів);

· 110 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі;

· 715 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги;

· 29 Колцентрів / гарячих ліній;

· 25 інших закладів та установ, призначених для надання допомоги постраждалим особам (соціальні квартири, центри соціально-психологічної допомоги, ресурсний центр примирення та корекційно-відновлювальних програм, пункти невідкладної анонімної медико-психологічної допомоги).

«Гарячі лінії» з питань запобігання та протидії домашньому насильству (усі дзвінки безкоштовні):

15-47 - урядова «гаряча лінія» для осіб, які постраждали від домашнього насильства;

116-123 (з мобільного); 0 800 500 335 - національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації;

116 111 (з мобільного); 0 800 500 225 - національна «гаряча лінія» для дітей та молоді.