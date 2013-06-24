Вже понад 300 тисяч осіб користуються е-Посвідченням ветерана. Про це повідомив заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько в етері національного телемарафону «Єдині новини», передає пресцентр Урядовий портал.

Це стало можливим завдяки реалізації спільного проекту Мінветеранів та Мінцифри із запровадження е-Посвідчення ветерана у мобільному застосунку “Дія”

“Кожен ветеран, ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини полеглих Захисників і Захисниць мають можливість згенерувати відповідне посвідчення у “Дії” на рівні з іншими доступними там документами. Якщо людина отримала статус, їй потрібно лише встановити на своєму смартфоні застосунок “Дія”, пройти верифікацію і додати серед переліку документів е-Посвідченням ветерана. Ця послуга автоматизована. На сьогодні у “Дії” вже згенеровано понад 300 тисяч е-Посвідчень ветерана”, – розповів Руслан Приходько.

Він нагадав, що невдовзі в Україні е-Посвідчення ветерана стане основним документом – нещодавно Парламент ухвалив відповідні зміни до законодавства. Важливим є й те, що у разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення.

“Це зроблено для того, аби жоден з державних органів не вимагав у ветерана, при пред'явлені е-Посвідчення ветерана, ніяких додаткових документів. Адже статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового”, – підкреслив Руслан Приходько.

Нагадаємо, Мінветеранів та Мінцифри запустили е-Посвідчення ветерана у Дії.

Послуги реалізуються Мінцифри спільно з Міністерством у справах ветеранів України за підтримки «Проекту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Швеції, та за експертної підтримки проєкту DT4UA, що фінансує Європейський Союз та впроваджує E-Governance Academy.