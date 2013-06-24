Новий закон про е-резидентство дозволить іноземцям вести бізнес та сплачувати податки онлайн. Незабаром відбудеться тестування проєкту для держорганів. А після затвердження всієї необхідної додаткової нормативно-правової бази іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет. І це все онлайн.

Команда Мінцифри разом з НБУ, МЗС, Мін’юстом, МВС, СБУ та Державною податковою службою працює над нормативно-правовою базою, яка дасть змогу запровадити проєкт повноцінно. Органи влади протестують сервіс, за допомогою якого іноземці зможуть подавати заявку на отримання статусу е-резидента.

«Після завершення тестування плануємо залучити близько 1000 е-резидентів. Очікуємо на надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запровадити проєкт повноцінно. Ідеться про можливість для е-резидентів переказувати кошти на власний рахунок за кордоном у валюті. Для українського бюджету проєкт даватиме додаткові прибутки. Він сприятиме популяризації України як світового IT-бренда та зростанню нашої позиціі в міжнародних реитингах», — зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Запровадження проєкту е-резидентства дасть змогу іноземцям за кілька кліків ставати підприємцями в Україні, дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій, підписувати документи електронним підписом, дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними, сплачувати податки на пільгових умовах. Згідно із законом, е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Це означає, що е-резиденти надаватимуть послуги тільки іншим іноземцям. Зрозуміло, що громадяни росії та країн, що входять у сірий чи чорний список FATF, стати е-резидентами не зможуть.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

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