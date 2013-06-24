Аграрії всіх областей збирають ранні зернові культури. На Херсонщині вже розпочали збір проса, якого обмолочено 50 га, намолочено 50 тонн насіння. Всі області приступили до збирання ріпаку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Загалом обмолочено 2 781, 25 тис. га зернових і олійних, намолочено 9,5 млн. тонн нового врожаю.
Зокрема:
- пшениці – обмолочено 1 508,9 тис. га, намолочено 5,7 млн тонн;
- ячменю – обмолочено 642,3 тис. га, намолочено 2,4 млн тонн;
- гороху – обмолочено 127,3 тис. га, намолочено 260,9 тис. тонн;
- ріпаку – обмолочено 499,6 тис. га, намолочено 1 085,2 тис. тонн насіння;
- сої – обмолочено 0,2 тис. га, намолочено 0,3 тис. тонн.
По збиранню зернових лідирують аграрії наступних областей: Миколаївська, де обмолочено 484,1 тис. га, Одеська – обмолочено 464,5 тис. га, Дніпропетровська – обмолочено 319,4 тис. га.
По урожайності лідирує Івано-Франківська область з показником 66,6 ц/га.