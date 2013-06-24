Перший в Україні завод з виробництва флотованого (листового) скла побудують на Київщині до 2028 року. Про старт реалізації відповідного проекту оголосили вчора інвестори компанії NovaSklo за участі керівництва Міністерства економіки України та урядового офісу із залученням інвестицій UkraineInvest. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Україна активно розвиває переробну промисловість – ми прагнемо, щоб її частка у ВВП за найближчі 10 років зросла до 20% за стандартами ОЕСР. Це головна ціль державної політики «Зроблено в Україні». Одним з її важливих інструментів є підтримка проєктів зі значними інвестиціями, що сприяє розвитку виробництва, залученню капіталу та стимулюванню несировинного експорту.

Скловиробництво – одна з важливих галузей переробної промисловості, що має стратегічне значення для будівництва та промислового виробництва, а також відіграє значну роль у відбудові країни.

Будівництво заводу створить нові робочі місця та залучить додаткові інвестиції у промисловість України. Держава підтримує такі великі проєкти, передбачивши ряд стимулів, які дозволяють відшкодувати до 30% від загального обсягу капітальних інвестицій», – наголосив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Компанія NovaSklo та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю. Він зокрема передбачає надання правової, консультативної, аналітичної підтримки інвестору урядовим офісом з метою отримання проєктом спеціального статусу, що дозволить претендувати на податкові та митні пільги, а також відшкодування державою частини витрат на збудовану інженерно-транспортну інфраструктуру й підключення до мереж.

«UkraineInvest, урядова установа, уповноважена на супровід проєктів із значними інвестиціями, надаватиме ключову підтримку цьому проєкту, зокрема, як при підготовці заявки та техніко-економічного обґрунтування, так і після підписання спеціального інвестиційного договору між Кабінетом Міністрів України та інвестором, аж до повної його реалізації. UkraineInvest надаватиме компанії «НоваСкло» правовий, консультативний, аналітичний супровід та допоможе інвестору максимально прискорити здійснення його інвестиційних прагнень», – підкреслив в.о. виконавчого директора UkraineInvest Олександр Мельниченко.

Компанія NovaSklo це проєкт української інвестиційної компанії EFI Group, який передбачає будівництво першого великого та сучасного заводу з виробництва флотованого скла в Україні. Ініціатива обіцяє стати майданчиком для залучення стратегічних інвестицій у розвиток промисловості країни під час війни. Планові інвестиції у проєкт становлять 240 мільйонів євро, на підприємстві буде створено вже у першій рік біля понад 300 нових робочих місць

«NovaSklo – це не просто завод, а символ нової промислової України. Ми одні з небагатьох у країні, хто будує з нуля виробництва, що не мають аналогів, і першими впроваджуємо передові технології у своїх галузях. Вірю, що NovaSklo стане взірцем ефективного, технологічного та конкурентоспроможного виробництва.

Скловиробництво – одна з найскладніших індустрій, і ризики тут колосальні. Саме тому ми ретельно підходили до вибору технологій і партнерів. Ми обрали найкраще німецьке обладнання HORN та залучили міжнародну команду експертів, яка має безпосередній досвід запуску флоат-заводів.

Завдяки стратегічному розташуванню, власному видобутку високоякісного кварцового піску та підтримці міжнародних фінансових інституцій NovaSklo буде будуватися швидше, ефективніше та стане важливим елементом промислової незалежності України», - Ігор Ліскі, засновник EFI Group, головний інвестор NovaSklo

Завод матиме одну виробничу лінію, що дозволить задовольнити попит на продукцію всередині країни з можливістю добудувати другу. Основними споживачами скла будуть виробники вікон, фасадів тощо. Тож реалізація проєкту не тільки запустить галузь скловиробництва в країні, а й пожвавить розвиток малого і середнього підприємництва та громад. У будівництві заводу братимуть участь провідні світові виробники з Німеччини, які постачатимуть обладнання та передові технології, що сприятиме інноваційній трансформації промисловості і інтеграції української економіки у європейський ринок.

Довідково

Державна допомога в рамках програми підтримки проєктів із значними інвестиціями (понад 12 млн євро ) пропонує ряд стимулів для інвесторів. Зокрема:

звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання;

звільнення від імпортного ПДВ на нове обладнання;

звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до 5 років;

компенсація витрат інвестора на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж;

компенсація вартості збудованих заявником або інвестором зі значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту;

звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Проєкти можуть бути пов’язані з виробництвом, видобутком корисних копалин, транспортом, освітою, медициною, туризмом або іншими сферами. Сумарний обсяг державної підтримки — до 30% обсягу капітальних інвестицій. Інвестори мають підписати спеціальну угоду з Урядом, за підтримки UkraineInvest та Мінекономікию.