В Україні розпочали проект з навчання протимінній діяльності людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. 12 учасників пройдуть навчання з використання безпілотних літальних апаратів та аналізу зображень для цілей гуманітарної протимінної діяльності. Більшість учасників є ветеранами російсько-української війни. Проєкт реалізується Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні за участі Міністерства економіки України та Державного центру зайнятості. Фінансову підтримку здійснює уряд Нідерландів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета проекту -– розширити можливості працевлаштування для людей з інвалідністю та сприяти гуманітарному розмінуванню в Україні за допомогою інноваційних технологій, де вкрай важлива залученість висококваліфікованих фахівців.

«Зараз технології в протимінній діяльності дуже активно розвиваються. На основі аналізу супутникових зображень можливо порахувати збитки, яких зазнали ті чи інші території внаслідок обстрілів та мінування. А за допомогою безпілотників та нейромереж можна знаходити до 70% вибухонебезпечних предметів. Але роль людини залишається ключовою. І нам потрібні фахівці, які зможуть керувати БПЛА для обстеження територій та аналізуватимуть аерофотознімки. Для мене вкрай важливо, що участь у програмі беруть люди, які самі постраждали від вибухонебезпечних предметів і тепер зможуть долучитися до очищення наших громад від мін та інших ВНП», – сказав заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Під час навчальної програми, яка триватиме три тижні, учасники отримають теоретичні знання, дізнаються про різні аспекти експлуатації БПЛА та збору й аналізу даних. Також в планах виїзди для ознайомлення із використанням БПЛА для проведення нетехнічного та технічного обстеження за участі найбільшого міжнародного оператора протимінної діяльності HALO Trust та навчання із розпізнавання вибухонебезпечних предметів на базі Житомирської академії поліції. Здобуті знання дадуть змогу учасникам добре підготуватися до ефективної роботи у сфері протимінної діяльності.

«Нідерланди пишаються тим, що підтримують цю цінну ініціативу. Розширюючи можливості людей з інвалідністю за допомогою спеціалізованого навчання з технології БПЛА, ми не лише покращуємо їхні перспективи працевлаштування, але й робимо свій внесок у важливе завдання з розмінування в Україні. Навички та можливості, отримані під час навчання, мають вирішальне значення для відновлення життя людей та громад», – сказав Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут.

Проект реалізується у тісній співпраці з національними та міжнародними партнерами з протимінної діяльності, що забезпечить відповідність навчальної програми найкращим практикам і галузевим стандартам.

«Залучаючи людей з інвалідністю до протимінної діяльності, ми не лише надаємо їм цінні навички, але й зміцнюємо загальний потенціал сфери протимінної діяльності в Україні. Ми вдячні Уряду Нідерландів за підтримку і партнерство у цій справі», – зазначив Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Нагадаємо, що питання гуманітарного розмінування координує Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко. Міністерство економіки України забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань протимінної діяльності в частині гуманітарного розмінування.