1 квітня почав діяти закон про е-резидентство. Незабаром відбудеться тестування проекту для держорганів. А після затвердження всієї необхідної додаткової нормативно-правової бази іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет. І це все онлайн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зараз команда Мінцифри разом з НБУ, МЗС, Мін’юстом, МВС, СБУ та Державною податковою службою працюють над нормативно-правовою базою, яка дозволить запустити проект повноцінно. Крім того, органи влади протестують сервіс, за допомогою якого іноземці зможуть подавати заявку на отримання статусу е-резидента.

«Після завершення тестування плануємо залучити близько 1000 е-резидентів. Очікуємо на надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запустити проект повноцінно. Ідеться про можливість для е-резидентів переказувати кошти на власний рахунок за кордоном у валюті. Для українського бюджету проект нестиме додаткові прибутки. Також він сприятиме популяризації України як світового IT-бренду та зростанню нашої позиції в міжнародних рейтингах, зокрема Doing Business», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Запуск проекту е-резидентства дозволить іноземцям:

у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;

дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;

сплачувати податки на пільгових умовах.

Згідно із законом, е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Це означає, що е-резиденти надаватимуть послуги виключно іншим іноземцям.

Громадяни росії та країн, що входять у «сірий» чи «чорний» список FATF, стати е-резидентами не зможуть.