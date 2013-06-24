Одним із ключових завдань в економічній політиці на цей рік є подальше зростання експорту та інвестицій. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 7 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він повідомив, що у 2024 році Україна фактично вийшла на довоєнні показники торгівлі. Україна експортувала майже 130 млн тонн товарів на більш ніж 41 млрд доларів.

«Такі об’єми стали можливі завдяки Українському морському коридору та роботі портів, які за 2024 рік перевалили понад 97 млн тонн вантажів. Наша мета в цьому напрямі — зменшувати експорт сировини та збільшувати експорт переробки. Це один із ключових принципів політики “Зроблено в Україні”», — наголосив Денис Шмигаль.

Під час засідання Уряд ухвалив декілька рішень, які направлені на реалізацію цієї політики.

Так, Кабінет Міністрів подає до Верховної Ради законопроект про запровадження поняття «еко-індустріальний парк». За словами Прем’єр-міністра, це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів.

«Держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури», — відзначив Денис Шмигаль.

Також Уряд ухвалив рішення про створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області. За словами Прем’єр-міністра, цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій. Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.