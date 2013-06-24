В Україні намолочено 32,02 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 8 040,3 тис. га. Аграрії Вінниччини розпочали збирання цукрових буряків, які викопані на площі 200 га. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Загалом зібрано 28,59 млн тонн зернових та 3,42 млн тонн олійних.
- пшениці – обмолочено на площі 4 858,9 тис. га , намолочено 21,74 млн. тонн;
- ячменю – обмолочено 1 399,2 тис. га , намолочено 5,5 млн тонн;
- гороху – обмолочено на площі 207,6 тис. га, намолочено 458,5 тис. тонн.
- проса - обмолочено 11,9 тис. га, намолочено 20 тис. тонн.
- гречки - обмолочено 4,3 тис. га, намолочено 6,2 тис. тонн.
- ріпаку - обмолочено 1 227,7 тис. га, намолочено 3 361,9 тис. тонн насіння.
По збиранню зернових лідирують аграрії Одещини – там обмолочено 1080,7 тис. га.
Найвища урожайність в Хмельницькій області з показником 65,5 ц/га.
7 областей вже збирають соняшник, який обмолочено на 46,7 тис. га. Чотири області приступили до збирання сої яка обмолочена на площі 6,6 тис. га.