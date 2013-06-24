Україна за сприяння Великої Британії створила новий підрозділ для кращого впровадження політик в сфері енергетики та клімату, які сприятимуть економічному розвитку України та інтеграції до ЄС — Офіс зеленого переходу. У відкритті Офісу взяли участь Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко та Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Офіс працюватиме як незалежний консультативно-дорадчий орган при Міністерстві економіки України, що допомагатиме впроваджувати реформи у сфері зеленого переходу, енергетичної та кліматичної політики України.

Сторони також підписали Меморандум між Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії та Міністерством економіки України щодо налагодження посиленої співпраці для впровадження Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року.

«Ми очікуємо, що цей Офіс підтримуватиме зусилля Міністерства економіки із впровадження політики у сфері енергетики і клімату та тих кроків, які потрібні для вступу в ЄС й досягнення наших цілей декарбонізації. Ми вдячні уряду Великої Британії за те, що створення цього офісу стало можливим. Я переконана, він допоможе нам втілити Національний план з енергетики та клімату до 2030 року», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що Національний план з енергетики та клімату до 2030 року є дорожньою картою, яка об'єднує всі кліматичні та енергетичні політики. Він спрямований на системну трансформацію української економіки та є важливою частиною євроінтеграційного процесу.

«Цей план — стратегічний документ спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для сталого розвитку України. Ми розробили його відповідно до вимог Регламенту ЄС та з урахуванням найкращих практик країн–членів Євросоюзу. Реалізація НПЕК сприятиме декарбонізації економіки України та залученню інвестицій на етапі повоєнної відбудови. Для цього нам необхідно напрацювати дорожню карту для залучення інвестицій в декарбонізацію країни», — наголосила Юлія Свириденко.

«У той час, як російські атаки спрямовані на енергетичну та розподільчу інфраструктуру України, Велика Британія прагне підтримати Україну, щоб та відбудувала енергетичну систему більш безпечною, стійкою, децентралізованою та технологічнішою. Ми допомагаємо Україні побудувати Net-Zero майбутнє та інтегруватися до європейських енергетичних ринків. Надаючи експертні поради та мобілізуючи бізнес, Офіс зеленого переходу допоможе трансформувати економіку України», — сказав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

Завдяки реалізації Національного плану з енергетики та клімату Україна прагне:

скоротити викиди парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року;

досягти 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому енергоспоживанні;

поглибити диверсифікацію джерел і шляхів постачання енергоресурсів – не більше 30% від одного постачальника.

«За нашими попередніми оцінками, для реалізації цілей НПЕК потрібні значні інвестиції — понад 40 млрд доларів лише до 2030 року. На реалізацію плану ми маємо залучити приватні та публічні фінансові ресурси. І наша співпраця з міжнародними партнерами може стати ключовою в реалізації конкретних програм з підтримки декорбанізації України. У нас є перелік інструментів для організації прозорого та скоординованого залучення інвестицій», — зазначив Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

«Відновлення України відповідно до європейських стандартів – завдання, яке неможливо виконати вузьким колом. Цей процес вимагає залучення експертів, бізнесу, міжнародних донорів, громади – тільки обʼєднання зусиль може дати швидкий і якісний результат. Офіс зеленого переходу має стати одним із інструментів для комунікації та співпраці всіх зацікавлених сторін для реалізації амбітних цілей в сфері енергетики, клімату та економіки в цілому», – зазначила Олена Павленко, президентка DiXi Group.

«Наше завдання – розробити ефективні механізми впровадження принципів зеленого переходу в економіку України. Разом з міжнародними партнерами ми будемо працювати над залученням зелених інвестицій, а також над тим, щоб допомогти Україні досягнути кліматичних та енергетичних цілей, визначених у Національному плані з енергетики та клімату. Сьогодні ми запускаємо платформу для співпраці, інновацій та поступового руху до сталого майбутнього», – сказав Андрій Кітура, директор з розвитку DiXi Group, керівник Офісу зеленого переходу.

Довідково

Офіс зеленого переходу є незалежним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економіки України, який допомагає впроваджувати реформи у сфері зеленого переходу, енергетичної та кліматичної політики України. Офіс зеленого переходу здійснює свою діяльність за фінансової підтримки Агенції Великої Британії з міжнародного розвитку та імплементується ГО «ДІКСІ ГРУП».