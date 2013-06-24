8 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні урядовий законопроект № 11310. "За" проголосувало 284 народних депутати. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У Законі ми встановили ціль – досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. А ще визначили архітектуру кліматичного врядування України, фінансові інструменти для досягнення кліматичних цілей, та врахували цілі державної кліматичної політики у програмах повоєнного відновлення», – повідомила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Документ містить:

стратегічне планування та практичні кроки у досягненні кліматичної нейтральності;

кроссекторальність кліматичної політики;

моніторинг дій та кроків по реалізації кліматичної політики;

системне прогнозування у сфері зміни клімату;

виконання міжнародних зобов’язань України.

За словами Світлани Гринчук, тепер ми ще більше наближаємо наше законодавство до права Європейського Союзу. Це ще один аргумент у переговорному процесі, що Україна готова до вступу в ЄС та виконує умови для отримання фінансової допомоги в межах Ukraine Facility.

"Дякую голові Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олегу Бондаренку за адвокацію документа. Дякую кожному депутату, який віддав голос за це рішення. Дякую команді Міндовкілля та всій екологічній спільноті за активну роботу над цим законопроектом. Сьогодні перегорнута дуже важлива сторінка, і все тільки починається", – зауважила Світлана Гринчук.