Станом на 18 квітня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 1 247,2 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Кукурудзу вже сіють в 13-ти областях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь – 656,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 169,4 тис. га, гороху – 189,4 тис. га, вівса – 139,5 тис. га, кукурудзи – 69,5 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Одеська область: 113,2 тис. га (пшениця – 6,5 тис. га, ячмінь – 35,2 тис. га, горох – 62 тис. га, овес – 1,5 тис. га);

Хмельницька область: 92,4 тис. га (пшениця – 10,9 тис. га, ячмінь – 74,5 тис. га, горох – 2,6 тис. га, овес – 2,5 тис. га, кукурудза – 0,8 тис. га);

Полтавська область: 91,2 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 4,9 тис. га);

Тернопільська область: 90,9 тис. га (пшениця – 14 тис. га, ячмінь – 64,1 тис. га, горох – 4,1 тис. га, овес – 5,3 тис. га, кукурудза – 2,7 тис. га);

Вінницька область: 82,1 тис. га (пшениця – 11,5 тис. га, ячмінь – 53 тис. га, горох – 7 тис. га, овес – 1,1 тис. га, кукурудза – 9,5 тис. га).

Соняшнику засіяно 244 тис. га.

Цукрові буряки засіяні на площі 142,6 тис. га.

Соя – на площі 16,1 тис. га.

Нагадаємо, загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.