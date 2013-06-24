В Україні стартував спільний з Фінляндією проект у сфері якості повітря UFAIR. Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Масштабний проект Міндовкілля та Фінського метеорологічного інституту за підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії. Його реалізація є логічним продовженням наших домовленостей з Міністром навколишнього середовища та клімату Фінляндії Каєм Мюкканеном та системної співпраці Фінського метеорологічного інституту та Міндовкілля у сфері якості повітря з 2017 року. Загальний бюджет проекту сягає 2 млн євро», - зазначила Світлана Гринчук.

За її словами, проект дозволить нам не тільки оперативніше реагувати на виклики – як, наприклад, під час лісових пожеж, ворожих обстрілів, надзвичайних ситуацій та погіршення якості повітря внаслідок цього. Цей проект має на меті спільними зусиллями розвивати управління якістю повітря відповідно до норм ЄС. Окрім сучасного обладнання, наші спеціалісти отримають експертну допомогу від фінських колег щодо відповідності нашого моніторингу Директивам Євросоюзу.

Реалізація проекту допоможе забезпечити громадян достовірною інформацією про стан якості повітря та в подальшому надасть змогу поліпшити екологічну ситуацію в Україні. До реалізації проекту залучені Укргідрометцентр, КМДА, Івано-Франківська міська рада, Івано-Франківська облдержадміністрація, Сумська облдержадміністрація та Львівська обласна державна адміністрація.

«Рада черговій зустрічі з фінськими партнерами та практичним крокам підтримки України. Довкілля не має кордонів. Така філософія нашого екологічного треку в світі. І це честь для нас – мати союзників, які розділяють цю філософію словом і ділом. Дякую Фінляндії за колосальну допомогу у розвитку екологічного треку України на світовій арені. Рада, що наша співпраця з фінськими експертами отримала нову сторінку розвитку незадовго після візиту до Хельсінкі», - зауважила Світлана Гринчук.