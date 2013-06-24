Через повномасштабну війну росії проти України, зросла кількість українців, які потребують професійної допомоги у сфері охорони психічного здоров’я. Мова йде як про військовослужбовців та ветеранів, так і цивільних громадян, які зазнали впливу вкрай негативних та травматичних чинників стресу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Питання охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки є комплексним. Воно стосується всіх сфер життєдіяльності людини і потребує системного та скоординованого підходу у ключових галузях, на всіх рівнях їх функціонування та з урахуванням потреб всіх соціальних груп.

Тому зараз як ніколи актуальним є створення спеціального Координаційного центру, який надаватиме цільову підтримку Кабінету Міністрів України для координації дій між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також у розробленні та імплементації Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

До складу Координаційного центру увійдуть українські науковці та експерти у сфері психічного здоров’я, представники громадських, експертних організацій, асоціацій та інших непідприємницьких товариств і установ.