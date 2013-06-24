Кабінет Міністрів України погодив створення Інституту екологічного відновлення та розвитку України – першої державної установи, яка системно вивчатиме екологічні виклики післявоєнного періоду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Інститут буде утворений шляхом злиття Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління і Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства. Таким чином ми зберігаємо науковий та педагогічний склад обох установ, оптимізуємо штат і економимо бюджетні кошти.

Нова установа на базі Міндовкілля буде вивчати та пропонувати розв'язання екологічних проблем у процесі “зеленого” відновлення, а також здійснювати фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Також інститут буде готувати наукові кадри та підвищувати кваліфікацію фахівців екології.

Створення цієї установи – логічний крок до виконання рекомендацій Екологічного договору для України. Повоєнне відновлення буде “зеленим”, і воно потребує міцного наукового фундаменту.

"Відбудова України повинна бути не лише швидкою, а й екологічно відповідальною. Створення Інституту екологічного відновлення та розвитку – це стратегічний крок, який дозволить системно досліджувати наслідки воєнного впливу на довкілля та знаходити ефективні рішення для його відновлення. Ця установа стане ключовою науковою платформою для формування екологічної політики повоєнного періоду", – підкреслила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.