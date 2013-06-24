В Україні створять польсько-український центр протезування для ветеранів. Такі плани обговорили на спеціальній нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Створенням сучасного центру протезування та реабілітації в Україні займаються представники польської компанії EnForce Medical Technologies і фондів «Польща допомагає Україні», Siepomaga та Solidarity Fund.

Для облаштування центру наразі триває пошук належного приміщення. Там люди зможуть отримати протезування і пройти реабілітацію.

Також розглядається можливість організувати в майбутньому центрі виробництво протезів. Усі технологічні процеси, які для цього необхідні, будуть перенесені з Польщі в Україну.