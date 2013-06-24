У планах до кінця 2024 року висадити понад 230 млн сіянців. Усього за час дії програми висаджено – понад 516 млн сіянців. Про це повідомляється на офіційному сайті Міндовкілля.

Днями заступник Міністра Сергій Власенко спільно з фахівцями з Міндовкілля, Держспецзв’язку та ДАЗВ у межах Програми Президента «Зелена країна» на площі 1,6 га висадили змішаний ліс у Димерському лісгоспі на Київщині. Висаджували сіянці липи, сосни, дуба північного та берези. Адже наша мета не просто висаджувати нові дерева, а переходити на природне лісівництво.

Також цього року заплановано побудувати ще два лісонасіннєвих центри. Нагадаємо, що в 2023 році відкрило три таких центри – у Волинській, Івано-Франківській та Сумській областях. Усього їх наразі – шість.