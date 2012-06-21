Загалом з початку епідемії 1668 українців захворіли на COVID-19. Найчастіше хворіють люди віком від 50 років. Їхня частка – понад 50% від тих, хто занедужав. У закладах здоров’я з таким діагнозом наразі 757 осіб, з них 37 – діти. Тих, хто потребує інтенсивного лікування – 33 особи. На амбулаторному лікуванні 824 особи. Одужало 35 осіб, у тому числі два медичні працівники. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За минулу добу в Україні від COVID-19 померло сім осіб, четверо з них – у Івано-Франківській області. Вік померлих – від 35 до 82 років. Наймолодша жертва з Києва. Показник летальності – 3,1%. В Іспанії цей показник – 9,9%, Італії – 12,6, але в цій країні зменшилася кількість нових випадків – з 5 до 3 тисяч за добу. Значно зростає кількість хворих у Франції.
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«Урядового кур’єра»