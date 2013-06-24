російські загарбники від початку повномасштабного вторгнення рф вбили в Україні 349 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

«Станом на ранок 13 липня 2022 року більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 349 дітей загинуло та понад 652 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та визволених територіях.

Найбільше дітей постраждали в Донецькій області – 352, Харківській – 190, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Зокрема, під час проведення аварійно-рятувальних робіт у місті Часів Яр Донецької області після обстрілів, які 9 липня були здійснені військовими російської федерації, виявлене тіло дев'ятирічного хлопчика.

12 липня в місті Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранення дістали двоє хлопчиків віком 2 та 17 років. Дворічна дитина перебуває в тяжкому стані.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджені 2126 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення рф станом на 12 липня росія вчинила в Україні 33775 злочинів.