В Україні здійснено випробування самохідної гаубиці «Богдана». Це самохідна артилерійська установка з гарматою калібру 155 мм.
Випробування самохідної гаубиці «Богдана» пройшли на полігоні в Дніпропетровській області. На «нульовому» етапі випробувань самохідну зброю перевіряли гідропострілом (гідрообстрілом). Після цього на випробуваннях використовувалися так звані інертні боєприпаси, потім перейшли до тестування «Богдани» за допомогою бойових снарядів.
Самохідна артилерійська установка «Богдана» «відповідає стандартам НАТО». Мається на увазі калібр САУ.
У ході випробувань були підтверджені можливості САУ здійснювати вогонь у темпі до 6 пострілів за хвилину.
Максимальна дальність при виконанні стрільб активно-реактивним снарядом становить 60 км.
«Богдана» є спільною розробкою компанії «Українська бронетехніка» і КЗТС (Краматорського заводу важкого верстатобудування). Шасі для гаубиці взято з автомобільної платформи КрАЗ-63221 з колісною формулою 6х6. При цьому кабіна автомобіля бронюється. На тому ж шасі перевозиться контейнер із 20 боєприпасами.
Гаубиця оснащена АСН (автоматична система наведення) на контролерах Siemens SIPLUS і SIMATIC HM.
Випробування проводилося з виконанням пострілів без наявності людей в кабіні самохідної установки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»