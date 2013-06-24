Міністерство охорони здоров’я вперше за історію української медичної освіти запроваджуєлікарську резидентуру. Це — етап післядипломної медичної освіти, який триває після закінчення медичного університету й отримання сертифіката лікаря-спеціаліста. Основне завдання лікарської резидентури — опановування вузькоспеціалізованих професійних компетентностей у межах певної лікарської спеціальності, необхідних для самостійної професійної діяльності. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Уже в цьому році навчання в резидентурі впроваджуватиметься за першою спеціальністю — «нейрохірургія». З 2025 року кількість спеціальностей у лікарській резидентурі буде збільшуватись.

Навчання перших двох лікарів-резидентів відбуватиметься з вересня 2024 року по серпень 2027 року. Розмір щомісячної стипендії становитиме 16 000 гривень. Навчання в лікарській резидентурі починатиметься з 1 вересня і здійснюватиметься за очною (денною) формою навчання.

Вступ на навчання в резидентурі відбуватиметься на конкурсних засадах. Вступити зможуть лікарі, які:

завершили підготовку в інтернатурі за спеціальністю: «Хірургія» (3 роки резидентури), «Ортопедія і травматологія» та «Неврологія» (4 роки) склали «Крок 3» щонайменше на 85 %, мають оцінку «відмінно» за результатами складання іспиту з опановування практичних навичок та вмінь, та отримали сертифікат лікаря-спеціаліста;

завершили підготовку в інтернатурі за відповідною спеціальністю із результатом «Крок 3» не нижче 78 % та оцінкою не нижче ніж «добре» за результатами складання іспиту з опанування практичних навичок та вмінь, отримали сертифікат лікаря-спеціаліста, та мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року;

є лікарями-спеціалістами за відповідною лікарською спеціальністю та мають стаж роботи за нею не менше трьох років (без вимог до успішності за результатами підготовки в інтернатурі).

Крім того, визначені вимоги до закладів вищої освіти (наукових установ), що здійснюватимуть підготовку лікарів-резидентів, а також баз лікарської резидентури. Наприклад, заклади вищої освіти з-поміж іншого також мають мати симуляційний центр, де резиденти зможуть відпрацьовувати клінічні навички за спеціальністю лікарської резидентури, а база резидентури — забезпечити лікарів-резидентів обсягом роботи, необхідним для виконання в повному обсязі програми підготовки.

Лікарська резидентура як форма післядипломної підготовки лікарів-спеціалістів уже внесена до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Станом на 31 грудня 2022 року за даними Центру громадського здоров’я, в Україні зареєстровано 137 549 лікарів (кількість подано без врахування лікарів-інтернів), які зацікавлені в запровадженні підготовки, яка буде відповідати європейським стандартам медичної освіти. Тому впровадження лікарської резидентури, зокрема, і за вузькопрофільними високотехнологічними лікарськими спеціальностями — важливий крок із реалізації положень чинного законодавства та інтеграції української медичної освіти до європейського освітнього та медичного простору.

Після впровадження лікарської резидентури за лікарською спеціальністю «нейрохірургія» проведення циклів спеціалізації для отримання сертифіката лікаря-спеціаліста за цією спеціальністю припиняється.