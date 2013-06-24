Кабінет Міністрів України затвердив Порядки видачі дозволів на використання отруйної хімічної речовини та особливо небезпечної хімічної речовини, яка виводиться з ринку. Таке рішення є продовженням проєвропейської реформи, в рамках якої Україна будує нову національну систему хімічної безпеки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Дозвільна процедура в Україні відповідатиме вимогам європейського регламенту REACH та дозволить виконати одне із євроінтеграційних зобов'язань нашої країни.

Ключова ідея рішення - поступове вилучення з українського ринку небезпечних хімічних речовин, якщо для них існують більш безпечні та ефективні альтернативи.

“За новими правилами дозвіл видаватиметься лише для тимчасового використання підприємствами особливо небезпечних хімічних речовин, доки компанії не знайдуть або не розроблять безпечніші альтернативи. Це стимулюватиме ринок до інноваційних рішень, а також підвищить рівень захисту людей і довкілля від можливого негативного впливу”, - прокоментувала заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

За її словами, до старту реформи в Україні склалася ситуація, коли особливо небезпечні речовини, які виводились з ринків інших країн, безконтрольно експортувались на національний ринок. При цьому оцінка небезпеки хімречовин здійснювалась лише щодо впливу на здоров’я людини, без врахування ризиків для довкілля. Із впровадженням нових правил ситуація має змінитися.

Над новими порядками видачі дозволів Міндовкілля працювало спільно з експертами OSCE projects in Ukraine / Проекти ОБСЄ в Українів межах проекту “Екологічний моніторинг війни проти України та стратегія відновлення”.