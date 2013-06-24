Станом на сьогодні в Україні вже деокуповані від російських загарбників 1054 населені пункти.

Про це сказав на брифінгузаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Укрінформ.

«Станом на сьогодні деокуповано вже 1054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи», - заявив Тимошенко.

Зокрема він поінформував, що Житомирщинапродовжує відбудовувати пошкоджені об’єкти інфраструктури та житло містян, які беруть безпосередню участь у відновленні власних осель.

«Держава зобов’язалася компенсувати витрачене», - підкреслив заступник керівника ОП.

За його словами, вже повністю відновлено будівлю Житомирської політехніки, завершено заміну ушкоджених покрівель та вікон у понад 13 шкіл та садочків обласного центру.

Окрім того, зауважив Тимошенко, в Малині повністю відремонтовнао дах та завершено скління приміщень у центрі культури та дозвілля, завершуєтсья відновлення приміщень медичних закладів обласного центру, що були суттєво пошкоджені внаслідок ракетних ударів ворога.

Тимошенко повідомив, що Сумська область продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів та бомбардувань.

«Зокрема завершено поточний ремонт адміністративної будівлі «Сумиобленерго», усуваються перебої з мобільним зв’язком на триторії Миропільської ОТГ, повністю відновила роботу птахофабрика в селі Вільшанка Сумського району», - додав він.

Як повідомлялося, 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, чим продовжила військову агресію, що триває з 2014 року.